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السعودية توجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية

12:32 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
السعودية توجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

(وكالات):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في 5 يناير المُقبل، برئاسة الملك سلمان.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام نايف فلاح مبارك الحجرف، سلّم دعوة الملك سلمان إلى أمير قطر عند استقباله له بمكتبه في الديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلعه على التحضيرات الجارية لاجتماع مجلس التعاون الخليجي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت قطع العلاقات مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بالتدخل في شؤون الدول المجاورة وتمويل حركات إسلامية متطرفة كأذرع لها داخل هذه الدول، فيما نفت الدوحة هذه الاتهامات.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود السعودية القمة الخليجية

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