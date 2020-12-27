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السلطات الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجير ناشفيل

11:00 م الأحد 27 ديسمبر 2020
السلطات الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجير ناشفيل

تفجير ناشفيل

وكالات

حددت شرطة ناشفيل الأمريكية، مساء الأحد، هوية المشتبه به الرئيسي في تفجير ناشفيل التي وقعت الجمعة الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ووفقًا للشبكة الإخبارية، فإن المشتبه به الرئيسي هو أنتوني كوين وارنر البالغ من العمر 63 عامًا.

وذكرت الشرطة في المدينة، أنه يعتقد أن روانر سائق الشاحنة التي انفجرت في ناشفيل قبل يومين، ويعتقد أنه توفي في الحادث.

ورجح مسؤولون مطلعون على التحقيق لـ"سي إن إن" أنه تم العثور على رفات وارنر في موقع الانفجار، ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي اختبار الحمض النووي لتأكيد هويته.

وقال مسؤولون لـ"سي إن إن" إن هناك أدلة أخرى جمعتها السلطات تقودهم إلى الاعتقاد بأن وارنر كان يقود السيارة التي انفجرت ومات في الانفجار.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من تفجير ناشفيل الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة، في شارع مهجور وسبقها تحذير مسجل نصح الناس القريبة من الموقع بإخلاء المكان.

تفجير ناشفيل‎ شرطة ناشفيل الأمريكية أنتوني كوين وارنر

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