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أردوغان: لا مشاكل عصيّة على الحل لدينا مع أي دولة في المنطقة

03:40 م السبت 26 ديسمبر 2020
أردوغان: لا مشاكل عصيّة على الحل لدينا مع أي دولة في المنطقة

رجب طيب أردوغان

وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة "ليست لديها أي مشاكل، أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا، أو الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو أي دول في المنطقة".

وأكد الرئيس التركي أن الأتراك "مستعدون للتحاور، والاتفاق، والتعاون مع الجميع، شرط احترام سيادتهم، وحقوقهم، وإمكانياتهم"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة "ستكسر مثلث الشر الاقتصادي عبر الإصلاحات".

وأضاف الرئيس التركي: "كل تطور تشهده منطقتنا والعالم، يؤكد، ويعزز قوة وأهمية تركيا"، مشيرا إلى أن تركيا "ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا، واقتصاديا في النظام العالمي الجديد".

أردوغان أوروبا الولايات المتحدة روسيا الصين

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