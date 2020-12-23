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مسؤول أمريكي: البنتاجون يحضر خططًا للطوارئ للتعامل مع التهديدات المحتملة

10:22 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
مسؤول أمريكي: البنتاجون يحضر خططًا للطوارئ للتعامل مع التهديدات المحتملة

البنتاجون

وكالات

أوضح مسؤول أمريكي، أن وظيفة وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" هي التحضير لخطط طوارئ للتعامل مع أي تهديد محتمل ضد الولايات المتحدة ومصالحها في العالم.

وقال المسؤول الأمريكي، لشبكة "سكاي نيوز" عربية، إن الاجتماعات التي جرت بين الرئيس دونالد ترامب، وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية هي ضمن إطار الاجتماعات الدورية.

وأكد أن التهديد الإيراني قائم منذ فترة وليس مستجدًا

واجتمع اليوم الأربعاء، مسؤولو الأمن القومي الأمريكي، في البيت الأبيض، لمناقشة وطرح عدة خيارات على ترامب، لردع إيران ووكلائها في العراق، عن مهاجمة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في العراق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال مصدر أمريكي، إن مسؤولو الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على ترامب قريبًا.

وأوضح أن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة دونالد ترامب

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