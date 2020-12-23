أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

نحو 200 مسافر بريطاني يقضون عيد الميلاد في الحجر الصحي بقبرص

03:17 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
نحو 200 مسافر بريطاني يقضون عيد الميلاد في الحجر الصحي بقبرص

أثينا- (د ب ا):

من المقرر أن يقضى نحو 200 مسافر بريطاني عيد الميلاد في فنادق الحجر الصحي في قبرص، حيث سوف يخضعون للعزل لمدة سبعة أيام، بحسب ما ذكرته شبكة ار اي كيه القبرصية اليوم الأربعاء.

ويذكر أنه بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، لم تعلن قبرص عن حظر دخول للمسافرين البريطانيين، ولكن فرضت قيودا صارمة. وسوف يتعين على القادمين من بريطانيا الخضوع لاختبار فحص كورونا والخضوع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام في حال جاءت النتيجة سلبية.

وسوف يٌسمح للأشخاص الذين تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس بعد نهاية هذه المدة أن يغادروا الفندق.

وتتحمل قبرص، المستعمرة البريطانية السابقة والمقصد السياحي الشهير بين البريطانيين، تكاليف الاختبارات والإقامة في الفندق، وسوف يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى يناير المقبل.

بريطانيا قبرص الحجر الصحي

الخبر التالى:

الرئيس الألماني: عيد الميلاد هذا هو أيضا عيد الأمل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تكشف أكثر 4 محافظات إصابة بكورونا.. وتوجه رسالة عاجلة للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا