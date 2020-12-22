دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كورونا

وكالات

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بدولة الإمارات، مساء الثلاثاء، عن حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلقاح فايزر، اعتبارًا من يوم الأربعاء، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي: حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر" في #دبي اعتباراً من يوم الأربعاء. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 22, 2020

من جانبها، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الثلاثا، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس 24المقبل، الموافق ديسمبر 2020.

وتبعًا للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص "PCR" في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية.