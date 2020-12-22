عباس يطلع الرئيس الروسي على مستجدات القضية الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أن ذلك جرى في اتصال هاتفي بين الرئيسين بحثا خلاله العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والروسي الصديقين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في عملية سياسية جدية تحت رعاية الرباعية الدولية، قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكداً أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام خلال النصف الاول من العام المقبل لاطلاق عملية السلام.

وشكر عباس الرئيس الروسي على "مواقف بلاده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والتي تؤكد متانة روابط الصداقة التي تربط روسيا وفلسطين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك"، مشيدا بحرص الرئيس بوتين الشديد على دفع جهود تحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية في المنطقة للامام.

وقدم عباس "الشكر لروسيا وشعبها الصديق، على مواصلتها تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة في المجال الطبي"، معربا عن تقدير الجانب الفلسطيني للجهود الروسية في إرسال المساعدات والوفود الطبية، لمواجهة الوباء، متطلعاً للحصول على اللقاح الروسي "سبوتنك V "بأسرع وقت ممكن لوقاية أبناء الشعب الفلسطيني من هذا الوباء.

بدوره، أكد الرئيس الروسي، مواقف بلاده الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وتحت رعاية الرباعية، وتأييد روسيا لعقد المؤتمر الدولي للسلام لاطلاق عملية السلام، خاصة انه كان لروسيا مبادرة بهذا الشأن جاءت في القرار الاممي 1850.

وشدد الرئيس بوتين، على حرص بلاده على تقديم المساعدات الطبية اللازمة للقطاع الطبي الفلسطيني لمواجهة وباء كورونا، مؤكدا استعداد روسيا لتوفير كميات يتفق عليها من اللقاح الذي نجحت بانتاجه ضد فيروس كورونا، ووفق تفاهمات تتم بين وزارتي الصحة والجهات المعنية في البلدين.

وتطرق الرئيسان إلى مستجدات المصالحة الفلسطينية، حيث أكد عباس أهمية الوحدة الفلسطينية، وتم التأكيد أيضا على أهمية الدعم الروسي للمصالحة وأهمية دعم الجهود التي تبذلها مصر.