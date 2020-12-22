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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تُلامس 77.4مليون

09:55 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تُلامس 77.4مليون

إصابات كورونا حول العالم تُلامس 77.4مليون

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 77.4 مليون حتى صباح الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 77 مليونا و364 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و702 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

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