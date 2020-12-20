مقتل 9 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة في كابول

كابول - (د ب أ):

ذكر وزير الداخلية الأفغاني، مسعود أندار بيسعيد أن تسعة مدنيين قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في كابول اليوم الأحد.

وأضاف الوزير أن 20 آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث، الذي وقع في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فردوس فارامارز إن نيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو السبب.

واستهدف الانفجار سيارة حاجي خان محمد وردك، عضو البرلمان عن كابول.

ونجا وردك من الهجوم.

ولم تكشف وزارة الداخلية على الفور عن تفاصيل بشأن الإنفجار لكنها قالت إنه هجوم آخر لـ"إرهابيين"

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وقالت وزارة الداخلية أمس السبت إن مسلحي حركة طالبان قتلوا 487 مدنيا على الأقل وأصابوا حوالي 1050 في الأشهر الثلاثة الماضية

وأضافت الوزارة أن الحركة نفذت 35 هجوما انتحاريا و507 انفجارات لألغام، وهو ما نفته طالبان بوصفه دعاية حكومية.

يأتي ذلك فيما ذكر المبعوث الأمريكي لمحادثات السلام الأفغانية، زلماي خليل زاد أن حركة طالبان والحكومة الأفغانية يتعين أن يتوصلا إلى اتفاق سياسي "في أقرب وقت ممكن".

وتجري الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات سلام منذ أكثر من شهرين تهدف إلى إنهاء عقود من الحرب، لكن الصراع الوحشي في البلاد لا يزال مستمر.