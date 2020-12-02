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كابول وطالبان يعلنان عن وضع الإجراءات النهائية لإجراء حوار سلام أفغاني

04:11 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
كابول وطالبان يعلنان عن وضع الإجراءات النهائية لإجراء حوار سلام أفغاني

مسلحو طالبان غربي أفغانستان

كابول- (د ب ا):

أعلنت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اليوم الأربعاء عن وضع الإجراءات النهائية لعقد مباحثات سلام أفغانية، وبدء التشاور بشأن أجندة المباحثات.

وأصدر نادر نادري العضو بفريق التفاوض الذي تقوده المحكمة ومحمد نعيم المتحدث السياسي باسم حركة طالبان نفس البيان للإعلان عن هذا التقدم.

ويأتي هذا التطور بعد شهرين ونصف من بدء مباحثات السلام التاريخية بين ممثلي الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان في قطر.

ورحب المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية زالماي خليل زاده ومبعوثة الأمم المتحدة للبلاد ديبورا ليونز بهذا التطور.

وكتب خليل زاده في سلسلة من التغريدات" أرحب بالأنباء الواردة من قطر عن توصل الجانبين الأفغانيين لمرحلة مهمة: اتفاق مؤلف من ثلاث صفحات يضم قواعد وإجراءات مفاوضاتهما بشأن خريطة طريق سياسية ووقف شامل لإطلاق النار".

ووصفت ليونز هذا الاتفاق بالتطور الإيجابي، مضيفة " يجب أن يكون هذا التطور نقطة انطلاق للتوصل للسلام الذي يريده جميع الأفغان".

وتجرى مباحثات السلام في قطر ، التي بدأت في 12 سبتمبر الماضي، في ظل استمرار العنف في أفغانستان، حيث رفضت طالبان تطبيق وقف إطلاق النار.

حركة طالبان كابول أفغانستان

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