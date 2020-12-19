السعودية: ندرس عددًا من اللقاحات لاستخدامها ضد كورونا
الرياض -(د ب أ)
أعلن وكيل وزارة الصحة السعودي الدكتور عبد الله عسيري، أن المملكة تدرس عددا من اللقاحات الخاصة بالتطعيم ضد اللقاح المضاد لفيروس كورونا لاستخدامها، موضحا أنه قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الجاري.
وقال عسيري في تصريحات اليوم السبت إن التطعيم بلقاح كورونا للفئة الأولى ذات الخطورة العالية قد يستغرق من شهر إلى شهرين، وبعدها يتم البدء في تطعيم الفئات الأخرى.
وأضاف عسيري: "أنه إذا تم الوصول إلى 80 بالمئة من المناعة المجتمعية يمكن القول إنه تم تجاوز الوباء".
وبدأت المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي حملة التطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
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