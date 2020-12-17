أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الأمين العام المساعد للجامعة العربية يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني الوضع في بلاده

09:58 م الخميس 17 ديسمبر 2020
الأمين العام المساعد للجامعة العربية يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني الوضع في بلاده

السفير حسام زكي

بيروت - (أ ش أ):

عقد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في البلاد، ومستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وتطرق، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، إلى دور الجامعة العربية في مساعدة لبنان ومساندته في ظل الأزمات التي يمر بها.

وكان السفير حسام زكي قد عقد اليوم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين والقادة اللبنانيين، في إطار الزيارة التي يجريها إلى لبنان بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، للوقوف على الوضع السياسي ومستجدات تشكيل الحكومة الجديدة والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد.

والتقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية خلال زيارته بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مشيرا إلى تطلع الجامعة العربية إلى سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حتى يُمكن للبنان أن يخرج من الأزمات المتعددة التي يمر بها وأصبحت تأخذ طابعا مركبا على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية، ومؤكدا أن الجامعة العربية حاضرة لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الشأن.

هذا المحتوى من

حسام زكي جامعة الدول العربية حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني

الخبر التالى:

لبنان: إجمالي إصابات كورونا 152893

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا