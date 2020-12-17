الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
نيويورك- (بي بي سي):
صوتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وطالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب بما يخدم حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكد المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية للانتهاكات الإسرائيلية، وممارساتها غير القانونية.
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