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الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة خطية لسلطان عمان

03:28 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة خطية لسلطان عمان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات:

أرسل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق، عن طريق أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، حسبما نقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

وتسلم أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني، والممثل الخاص لسلطان عمان، هذه الرسالة، بعد لقاء جمعه مع الرجوب.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها، وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار الرجوب إلى "تقدير القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، لمواقف السلطنة والسلطان هيثم بن طارق، ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته، في سعيهم لنيل حقوقهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، مثنيا على كل أشكال الدعم الذي تقدمه السلطنة.

من جانبه، شدد آل سعيد على موقف السلطنة الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، والداعم للحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الموقف العماني "ثابت"، ولافتا إلى رؤيته لتحقيق السلام العادل، والدائم في المنطقة.

محمود عباس الرئيس الفلسطيني سلطان عمان

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