فرنسا: إصابات كورونا 45ر2 مليون والوفيات 59 ألفا و182
باريس- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 45ر2 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 59 ألفا و182 حالة. ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 184 ألفا و780 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.
وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 46 أسبوعا.
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