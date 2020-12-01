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وفد بحريني يبحث في إسرائيل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي

05:55 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
وفد بحريني يبحث في إسرائيل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي

البحرين والإمارات

تل أبيب - (ا ف ب)

وصل اليوم الثلاثاء، وفد بحريني مؤلف من أربعين مسؤولاً إلى إسرائيل في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد. ووقعت البحرين وإسرائيل اتفاق سلام بين البلدين، يقيم بموجبه الطرفان "علاقات في المجالات السياحية والمصرفية والدبلوماسية".

بعد توقيع بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وصل اليوم الثلاثاء وفد بحريني مؤلف من أربعين مسؤولا رفيعي المستوى إلى تل أبيب في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد.

وكانت كل من البحرين والإمارات وقعتا منتصف سبتمبر اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، في حديقة البيت الأبيض.

وكان من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي هذا الأسبوع بزيارة إلى البحرين، لكن مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة الأنباء الفرنسية إلغاء الزيارة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وألغيت الزيارة بعد وقت قصير من مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي شيع الإثنين بعد وفاته متأثرا بجروحه، بعد عملية استهداف لموكبه شملت تفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة آبسرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.

واتهمت إيران جهاز "الموساد" باغتياله.

ومن جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب ظهر الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، قبل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأشكينازي الأربعاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد سيتوجه في زيارة إلى الحرم الشريف، ثالث أقدس المواقع الدينية عند المسلمين والواقع في القدس الشرقية.

ويعارض فلسطينيون يرفضون تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، مثل هذه الزيارات التي يقوم بها إماراتيون أو بحرينيون للحرم.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. ويقول اليهود إنه موقع جبل الهيكل أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.

هذا المحتوى من

AFP
إسرائيل البحرين الإمارات تطوير السياحة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي

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