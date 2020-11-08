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زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي: الحكومة فقدت سلطتها في الإقليم وسندافع عن أنفسنا

06:56 م الأحد 08 نوفمبر 2020
زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي: الحكومة فقدت سلطتها في الإقليم وسندافع عن أنفسنا

إقليم تيجراي الإثيوبي

وكالات:
قال زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي، إن الحكومة الاتحادية فقط سلطتها في الإقليم، لافتًا إلى أن الإقليم سيدافع عن نفسه حتى تتفاوض الحكومة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكان دبلوماسيون وخبراء قد حذروا من أن التطورات المتسارعة في الصراع المستمر منذ نحو عدة أيام قد يتحول إلى حرب أهلية تؤدي إلى زعزعة استقرار أثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، بالإضافة إلى تهديدها للأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.
وكانت تقارير، أفادت السبت، بقصف مقاتلات إثيوبية مواقع في إقليم تيجراي الجمعة، فيما تعهد رئيس الوزراء أبي أحمد بمزيد من الضربات وسط تقارير عن سيطرة مجموعات عسكرية من الإقليم المتمرد على مواقع عسكرية وعتاد وأسلحة تابعة للقوات الاتحادية.
وأوضح أبي أحمد، الجمعة، في خطاب متلفز، ضرورة أن يتفادى المدنيين التجمعات في الإقليم مع استمرار الغارات والعمليات العسكرية، مضيفاً أن القوات الحكومية سيطرت على بلدة دانشا القريبة من المنطقة الحدودية بعد دحر قوات جبهة تحرير تيجراي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

إقليم تيجراي الإثيوبي إثيوبيا حكومة إثيوبيا

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