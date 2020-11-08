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الصين تطور قنبلة لإطفاء الحرائق عن بعد

04:57 م الأحد 08 نوفمبر 2020
الصين تطور قنبلة لإطفاء الحرائق عن بعد

ارشيفية

بكين - أ ش أ

طورت الصين قنبلة جديدة لإخماد الحرائق يمكن إطلاقها على بعد 5 كيلومترات من مصدر الحريق.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الأحد، أنه تم اختبار القنبلة مؤخرا خلال عملية إخماد حريق غابات في مقاطعة شانشي شمال الصين، وأنه خلال عملية الاختبار، تم إطلاق القنبلة باستخدام مدفع طويل المدى من عيار 119 ملم، لإصابة أهداف على بعد يتراوح بين كيلومترين و5 كيلومترات بدقة وفعالية متناهية، وإطفاء النيران في أقل من دقيقتين.

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