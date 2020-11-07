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مصر تدين هدم القوات الإسرائيلية منازل للفلسطينيين في قرية "حمصةً البقيعة"

12:39 م السبت 07 نوفمبر 2020
مصر تدين هدم القوات الإسرائيلية منازل للفلسطينيين في قرية "حمصةً البقيعة"

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ

القاهرة - أ ش أ

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم السبت، قيام القوات الإسرائيلية بهدم أكثر من 70 منزلاً ومبنىً في قرية "حمصة البقيعة" في محافظة طوباس بمنطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المُحتلة؛ ما تسبب في تشريد عشرات الأشخاص والأطفال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية - فى بيان صحفى - أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني، وأن تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة فيروس كورونا، فضلاً عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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أحمد حافظ فلسطين القوات الإسرائيلية إسرائيل الأراضي الفلسطينية

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