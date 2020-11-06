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الانتخابات الأمريكية: تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد في نيفادا سيتواصل حتى 10 نوفمبر

11:46 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية: تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد في نيفادا سيتواصل حتى 10 نوفمبر

جو بايدن و دونالد ترامب

وكالات:

أكدت سلطات نيفادا التي تعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن تسلم بطاقات الاقتراع عبر البريد سيتواصل حتى الثلاثاء القادم 10 نوفمبر.

وأكدت سكرتيرة ولاية نيفادا، باربارا سيجافسكي، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الجهات المعنية بفرز الأصوات ستحصي بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها عبر البريد في الثالث من نوفمبر (أي يوم التصويت العام) أو في الأيام السابقة وسيتم استلامها في فترة أقصاها الـ17:00 من العاشر من نوفمبر.

ويأتي ذلك على خلفية تقدم المرشح الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بـ49.4% مقابل 48.5% بعد فرز 84% من بطاقات الاقتراع في الولاية.

وقد تكلف الهزيمة في نيفادا ترامب كرسي الرئيس.

وأعرب ترامب مرارا وتكرارا عن معارضته الشديدة للتصويت عبر البريد، واتهم خصومه الديمقراطيين بالاحتيال والتلاعب ببطاقات الاقتراع، مبديا قناعته التامة بأنه سيفوز "إذا تم احتساب الأصوات الشرعية".

جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية

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