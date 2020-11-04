كندا: نراقب بعناية عملية فرز الأصوات في الولايات المتحدة

كندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن كندا تراقب "بعناية" عملية فرز الأصوات التي لا تزال تتكشف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومع استمرار فرز الأصوات في ما اتضح أنه سباق ضيق للغاية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ، قال ترودو إن كندا تراقب عن كثب حالة عدم اليقين السياسي التي يستيقظ عليها الأمريكيون.

وقال ترودو للصحفيين: "كما يعلم الجميع، هناك عملية انتخابية جارية في الولايات المتحدة. نحن بالطبع نتابعها بعناية وسنواصل ذلك كما يتكشف اليوم والأيام القادمة".

ولم يتحدث ترودو عن تصريحات ترامب في ساعات الصباح الباكر أنه فاز في رأيه، داعًا إلى وقف العد والتهديد بالطعن في النتيجة في المحكمة العليا الأمريكية.

وكان ترودو وحكومته خلال الأسابيع التي سبقت يوم الانتخابات، مقيدين في تعليقاتهم حول حالة السباق والآثار الاقتصادية والسياسية المحتملة لكندا.

وتعهد ترودو ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند مرارا وتكرارا بالعمل مع من سيفوز وسعيا إلى طمأنة الكنديين بأن الحكومة الفيدرالية لديها سلسلة من خطط الاستجابة للطوارئ جاهزة لأي نتيجة، بما في ذلك في حالة الاضطرابات المدنية.

وفي طريقه لحضور اجتماع حزبي صباح الأربعاء، امتنع زعيم حزب المحافظين المعارض، إيرين أوتول، عن التعليق حتى تكتمل النتائج.