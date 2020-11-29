سفينة "أوبن أرمز" تغادر بعد أسبوعين من الحجر الصحي في إيطاليا

روما - (د ب أ)

غادر عمال إنقاذ على متن سفينة تابعة لمنظمة "أوبن أرمز" الخيرية ميناء في صقلية بعد أن أمضوا نحو أسبوعين قيد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، ويخططون للإبحار مجددًا إلى أعالى البحار .

وكتبت المنظمة عبر تويتر اليوم الأحد: "لقد انتهى الحجر الصحي، ونحن بصدد مغادرة ميناء تراباني في اتجاه برشلونة".

ووصلت السفينة إلى الساحل الإيطالي في منتصف نوفمبر وعلى متنها أكثر من 250 شخصًا تم إنقاذهم أثناء مواجهتهم محنة في البحر. وتم نقل المهاجرين إلى سفينة حجر صحي قبالة الساحل الغربي لصقلية.

وتجمع المهاجرون في ثلاثة مواقع إنقاذ وكان من بينهم أكثر من 110 مهاجرين من ليبيا.

وواصل كثير من الأشخاص المخاطرة بالعبور إلى أوروبا عبر قوارب صغيرة من تونس وليبيا.

وبحسب أرقام رسمية، وصل نحو 32 ألفًا و550 مهاجرًا إلى إيطاليا في 2020. وفي 2019 وصل نحو 11 ألف شخص خلال الفترة نفسها.