بعد إعلان إثيوبيا السيطرة على الإقليم.. قائد قوات تيجراي: سنواصل قتال الحكومة

وكالات

كتب دبرصيون جبر ميكائيل قائد قوات إقليم تيجراي الإثيوبي، رسالة نصية إلى وكالة "رويترز" للأنباء، مساء السبت، قال خلالها إن قواته ستواصل قتال الحكومة بعد ساعات من إعلان الحكومة الإثيوبية اكتمال العمليات العسكرية.

وأضاف في رسالته "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربتهم حتى النهاية".

وردًا على سؤال من "رويترز" في رسالة نصية عما إذا كان ذلك يعني أن قواته ستستمر في القتال، أجاب دبرصيون "بالتأكيد.. الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير".

ولم ترد حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد على ذلك حتى الآن.

وفي وقت يابق من السبت، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في بيان عبر صفحته بموقع تويتر، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) سيطرت على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي. وأضاف: "ستواصل الشرطة الفيدرالية الآن مهمتها في إلقاء القبض على مجرمي جبهة تحرير تيجراي وتقديمهم إلى القضاء".

وكتب أن "ميكيلي تحت قيادة قوات الدفاع الوطني" وتسيطر الحكومة الفيدرالية الآن بشكل كامل على ميكيلي، ومع السيطرة الكاملة على العاصمة الإقليمية ستواصل الشرطة الفيدرالية الآن مهمتها المتمثلة في إلقاء القبض على مجرمي الجبهة الشعبية لتحرير تيجري وتقديمهم إلى المحكمة.

وأوضح أن قوات الحكومة الفيدرالية نجحت في تأمين الإفراج عن آلاف ضباط القيادة الشمالية المحتجزين كرهائن لدى جبهة تحرير تيجراي، وقامت بتأمين معسكر القيادة الشمالية، والسيطرة على المطار والمؤسسات العامة والمكتب الإداري الإقليمي والمرافق الحيوية الأخرى.