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الإمارات تسجل 4 وفيات و1297 إصابة جديدة بكورونا

02:12 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الإمارات تسجل 4 وفيات و1297 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 563 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1297 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 162 ألفا و662 حالة.

ولفت البيان إلى أن 783 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 151 ألفا و44 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي113 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الإمارات أبوظبي فيروس كورونا

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