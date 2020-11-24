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العراق يدين استهداف "أرامكو" النفطية في السعودية

12:44 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
العراق يدين استهداف "أرامكو" النفطية في السعودية

شركة أرامكو

بغداد- (د ب أ):

أدان العراق، الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف محطة أرامكو النفطية بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي إنها تؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.

ودعت الوزارة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة .

كانت جماعة الحوثي عبر متحدثها العسكري، أعلنت أمس الاثنين استهداف محطة لشركة أرامكو في جدة، بصاروخ مجنح طراز قدس2.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية نتيجة اعتداء "إرهابي" بمقذوف شمال مدينة جدة.

أرامكو العراق السعودية

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