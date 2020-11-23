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ولاية "فلوريدا" الأمريكية تسجل أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 7 أيام

08:46 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
ولاية "فلوريدا" الأمريكية تسجل أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 7 أيام

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
سجلت السلطات في ولاية "فلوريدا" الأمريكية أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام السبعة الماضية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن عدد الحالات الأسبوعية قد تضاعف ثلاث مرات في "فلوريدا" منذ أن أعلن حاكمها رون ديسانتيس فتح الولاية في أواخر شهر سبتمبر الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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