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برئاسة السعودية.. انطلاق قمة العشرين الافتراضية (بث مباشر)

03:21 م السبت 21 نوفمبر 2020
برئاسة السعودية.. انطلاق قمة العشرين الافتراضية (بث مباشر)

قمة العشرين

وكالات:

انطلقت، السبت، أعمال قمة مجموعة العشرين التي تعقد بشكل افتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا، برئاسة السعودية.

وقال العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته عبر تقنية الفيديوكونفرانس، إن "هذا العام كان استثنائيا وجائحة كورونا شكلت صدمة غير مسبوقة".

وأوضح أنه من واجب قادة العشرين "الارتقاء معا إلى مستوى التحدي من خلال هذه القمة"، دعيًا إلى العمل على الوصول لقاحات كورونا بتكلفة ميسورة لكل الشعوب.

وتابع: "نسعى مع مجموعة العشرين لتجاوز التحدي العالمي من أجل تشكيل مستقبل أفضل لشعوبنا"

كما أشار العاهل السعودي إلى ضرورة ينبغي تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة.

وأضاف:"علينا في مجموعة العشرين العمل على دعم الدول النامية بشكل منسق".

كما دعا إلى ضرورة الحفاظ على المناخ ودعم التجارة العالمية للوصول إلى اقتصاد يتعامل مع التحديات العالمية.

قمة العشرين قمة العشرين الافتراضي السعودية

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