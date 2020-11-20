الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من حدوث "أسوأ" مجاعة في اليمن

صنعاء -(د ب أ):

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم الجمعة، من أن اليمن يواجه "خطرا وشيكا بحدوث أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود".

وقال جوتيريش، في بيان صحفي :"إن ملايين الأشخاص سيفقدون حياتهم إذا لم يتم القيام بعمل فوري لمنع ذلك".

وأضاف، أن ذلك الوضع ناجم عن عدد من الأمور تتمثل في "الانخفاض الكبير هذا العام في تمويل عملية الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة مقارنة مع العامين السابقين، والفشل في مواصلة الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني، وخاصة فيما يتعلق باستقرار قيمة الريال اليمني، وأثر الصراع الدائر والعوائق المفروضة من الأطراف اليمنية القوية وغيرها على العمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الوكالات الإنسانية، كما أن الجراد والفيضانات فاقم هذه المشاكل".

وحث الأمين العام "كل من يتمتعون بالنفوذ، على العمل بشكل عاجل لحل هذه الأمور لتجنب وقوع الكارثة، طالبا من الجميع عدم القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع الصعب".

وأردف بالقول :"إذا فشلنا في ذلك، فإننا سنجازف بحدوث مأساة لن تتجسد فقط في خسارة الأرواح على الفور، بل ستكون لها أيضا عواقب يتردد صداها إلى أجل غير مسمى في المستقبل".

ويشهد اليمن منذ مطلع العام 2015 حربا طاحنة بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعاً معيشية وصحية قاسية، ودفعت ملايين السكان إلى حافة المجاعة.