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بايدن يتهم إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة

11:28 م الخميس 19 نوفمبر 2020
بايدن يتهم إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة

جو بايدن

وكالات:

اتهم المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات الرئاسية، جوزيف بايدن، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون مع فريقه الانتقالي.

وشدد بايدن في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس، على أهمية مواجهة تحديات الولايات المتحدة بشأن توزيع اللقاح على كل الشعب الأمريكي.

وحذر بايدن، من أن تواجه الولايات المتحدة "شتاء قاتمًا"، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إن حكام الولايات يتشاركون في وحدة المقصد والغاية للحد من تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد لكورونا.

جو بايدن الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب الولايات المتحدة فيروس كورونا

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