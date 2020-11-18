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وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين يتفقان على تبادل فتح سفارات

02:15 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين يتفقان على تبادل فتح سفارات

وزير خارجية إسرائيل جابي أشكينازي

تل أبيب- (د ب أ):

صرح وزيرا الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي والبحريني عبد اللطيف الزياني بأنهما اتفقا على تبادل فتح سفارات لبلديهما خلال محادثاتهما اليوم الأربعاء.

وقال أشكينازي، في مؤتمر صحفي مشترك بينهما، لقد "اتفقنا على تبادل فتح السفارات، وحث الجانب الفلسطيني على استئناف المفاوضات.

وقال الزياني، من جانبه، إن بلاده تقدمت بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل.

وأضاف أن الجانبين بحثا مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة الحوار، وشدد على أن المنامة "مقتنعة بالسلام والتعايش وقبول الآخر".

ووجه الزياني دعوة للوزير الإسرائيلي لزيارة البحرين.

وأعرب الزياني عن سعادته لتزامن زيارته مع ذكرى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات لإسرائيل في تشرين ثان/نوفمبر من عام 1977 .

جابي أشكينازي الخارجية الإسرائيلية مكافحة الإرهاب تل أبيب البحرين

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