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كورونا في إيران: تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

02:04 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
كورونا في إيران: تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 480 حالة وفاة و 13421 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله الجمهورية الإسلامية منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 800 ألف.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 42 ألفا و 941 حالة.

وأشارت إلى أن 5712 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 576 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنه سيتم بدءا من السبت القادم فرض حظر على التنقل بين مدن البلاد، في إطار السعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة الإيرانية طهران فيروس كورونا إيران

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