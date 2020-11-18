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قتلى في صفوف الجيش السوري جراء غارات إسرائيلية

04:46 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
قتلى في صفوف الجيش السوري جراء غارات إسرائيلية

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
قتل ثلاثة من عناصر الجيش السوري في قصف إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأربعاء.

وقال مصدر عسكري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: " فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ".

وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال سكان في العاصمة دمشق لـ (د.ب.أ) إن صوت انفجار عنيف سمع جنوب العاصمة دمشق تبعه إطلاق المضادات الأرضية للجيش السوري.

وقال السكان إنهم شاهدوا نيرانا تنطلق من منطقة جنوب العاصمة.

وذكرت صفحات تابعة للمعارضة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن مواقع تابعة للجيش السوري والقوات الإيرانية تعرضت للقصف في محيط مطار دمشق الدولي جنوب العاصفة دمشق، وأن الجيش السوري اطلق عددا من الصواريخ إثر استهداف منطقة المطار.

الجيش السوري قصف إسرائيلي غارات جوية دمشق

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