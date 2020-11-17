أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في المخدرة

10:32 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في المخدرة

الجيش اليمني

اليمن - (أ ش أ)

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر ثقيلة في الأرواح والعتاد، خلال الساعات الماضية بنيران قوات الجيش والمقاومة اليمنيين ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة المخدرة، غربي محافظة مأرب.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد عسكري ميداني أن المعارك احتدمت، اليوم الثلاثاء، في ميمنة وميسرة الجبهة تزامنًا مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات العسكرية للمليشيا الانقلابية، في مفرق هيلان وخط جبل صلب.

وأكد الموقع أن المعارك والضربات الجوية أوقعت عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، واصفاً خسائر المليشيا بالثقيلة والتي ما زالت تتلقى الهزائم الكبيرة على يد قوات الجيش اليمني .

وتشهد جبهات القتال في غربي مأرب في المخدرة وصرواح معارك شرسة، وبمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تعزيزات وآليات المليشيا الانقلابية، موقعة في المليشيا الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني الحوثيين اليمن

الخبر التالى:

جهات تحقيق نمساوية: منفذ هجوم فيينا يرتبط بشبكة إرهاب تابعة لداعش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عراقي وريان يحولان تأخر المنتخب الأولمبي لفوز تاريخي أمام البرازيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا