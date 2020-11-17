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لأول مرة منذ فبراير.. إصابات الكورونا بالجزائر تكسر حاجز الألف حالة يوميًا

06:44 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
لأول مرة منذ فبراير.. إصابات الكورونا بالجزائر تكسر حاجز الألف حالة يوميًا

فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر - (أ ش أ)

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1002 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و18 حالة وفاة في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالجزائر في فبراير الماضي.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 69 ألفا و591 حالة إصابة، و2186 حالة وفاة،وأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 45 ألفا و699 حالة،وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، ويتواجد 39 مريضا بالعناية المركزة.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض، حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، لمدة 15 يوما اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

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