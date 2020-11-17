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استقرار الوضع الوبائي في بلجيكا

05:34 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
استقرار الوضع الوبائي في بلجيكا

فيروس كورونا في بلجيكا

بروكسل - (د ب أ)

تظهر الأرقام الرسمية أن بلجيكا، وهي واحدة من أكثر الدول المتضررة جراء فيروس كورونا في أوروبا، قد تجاوزت ذروة الموجة الثانية من تفشي كوفيد-19.

وانخفض متوسط معدل الإصابة اليومي بنسبة 41% بين 7 و13 نوفمبر، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد الصحة العامة الوطني "ساينسانو" الصادر اليوم الثلاثاء.

وقبل أسابيع قليلة، تم تصنيف بلجيكا كأعلى دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث معدل الإصابات.

وتحتل لوكسمبورج الآن المرتبة الأولى في معدل الإصابات، تليها جمهورية التشيك والنمسا، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

كما انخفضت حالات نقل مصابي كورونا إلى المستشفى في بلجيكا بنسبة 23% خلال الأسبوع الماضي. وما زال هناك أكثر من 1400 مريض يشغل أسرة العناية المركزة ولكن هذا يمثل انخفاضا أيضا بنسبة 4 %.

وفي أوائل نوفمبر، فرضت الدولة عددًا كبيرًا من الإجراءات التقييدية، مما أجبر جميع المتاجر غير الضرورية على الإغلاق وتقييد الزيارات المنزلية بين العائلات بشخص واحد في الأسبوع لكل أسرة.

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