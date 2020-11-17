اليونان تعتزم شراء 24 مقاتلة "إف-35" أمريكية بسبب التوترات مع تركيا

أثينا- (د ب أ):

أعلنت اليونان اعتزامها شراء 24 مقاتلة "إف-35" من الولايات المتحدة على خلفية التوترات الخطيرة مع تركيا في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه التلفزيون الرسمي في اليونان اليوم الثلاثاء استنادا إلى وزارة الدفاع اليونانية.

وذكر التلفزيون أنه تم تقديم طلب بالفعل في هذا الشأن إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن اليونان تسعى إلى اكتساب مزايا في مواجهة تركيا في بحر إيجة.

يشار إلى وجود صراع منذ شهور على مناطق التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطات غاز بشكل غير مشروع في مياه تتبع جزر يونانية.

وتنفي أنقرة هذه الاتهامات وتقول إن المياه التي تنقب فيها تعود إلى الجرف القاري لتركيا ولفتت إلى أن الجزر، بما فيها الجزر الكبيرة مثل كريت، ليس لها جرف قاري.

وكان الاتحاد الأوروبي أدان مرارا وبشدة أنشطة تركيا في المنطقة وهدد بفرض عقوبات عليها.

وكانت اليونان بدأت برنامجا شاملا للتسلح منذ سبتمبر الماضي وذلك بسبب التوترات مع تركيا.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتزام الحكومة شراء 18 طائرة فرنسية متعددة الأغراض طراز "رافال"، كما أنه من المنتظر أن تشتري اثينا أربع فرقاطات جديدة مع تحديث أربع فرقاطات أخرى من إنتاج ألمانيا، وستزيد الحكومة اليونانية من مخزونها من الصواريخ المضادة للطائرات والطوربيدات وأنواع الذخيرة الأخرى.