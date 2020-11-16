"سي إن إن": ترامب سيخفض مجددًا عدد القوات الأمريكية بالعراق وأفغانستان

وكالات:

توقع القادة العسكريون الأمريكيون أن يصدر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب أمرًا رسميًا في أقرب وقت هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق قبل مغادرة منصبه في 20 يناير.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، إشعارًا للقادة يعرف باسم "أمر تحذير" لبدء التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان إلى 2500 جندي و2500 في العراق بحلول 15 يناير.

وكشفت الشبكة الأمريكية، أنه يوجد حاليا ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و 3000 جندي في العراق.

وأدت التغيرات التي أحدثها ترامب في البنتاجون، والتي كان أبرزها الإطاحة بوزير الدفاع السابق مارك إسبر، الأسبوع الماضي، إلى وضع الموالين لترامب في مكانهم.

وأخبرت مصادر مطلعة سي إن إن، الأسبوع الماضي أن حملة التطهير التي نفذها البيت الأبيض ضد وزارة الدفاع ربما كانت مدفوعة بحقيقة أن وزير الدفاع السابق مارك إسبر وفريقه كانوا يقاومون الانسحاب المبكر من أفغانستان الذي سيتم تنفيذه قبل تلبية الشروط المطلوبة على الأرض.

وأرسل القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر رسالة تبدو متناقضة إلى القوات الأمريكية، يوم الجمعة قال فيها إن الولايات المتحدة يجب أن تواصل معركتها ضد القاعدة والقوات الإرهابية التي تقف وراء 11 سبتمبر، بينما قال أيضًا إن الوقت قد حان لإعادة القوات إلى الوطن.

وأضاف ميللر "يجب أن تنتهي كل الحروب. إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. لقد واجهنا التحدي وقدمنا كل ما لدينا. والآن حان وقت العودة إلى الوطن".