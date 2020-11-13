وكالات:

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن إسراع باكو للاعتذار فور قوع حادث إسقاط المروحية الروسية بداية الأسبوع دفع موسكو لقبول هذا الاعتذار، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

الكرملين يوضح سبب قبول موسكو لاعتذار باكو بعد إسقاط مروحية روسية موسكو تنتظر تنفيذ ما وعد به الرئيس الأذربيجاني

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع قناة "RT"، اليوم الجمعة، إن ما حدث للمروحية "مأساة، فقد قتل اثنان من جنودنا. في هذه الحالة، من الواضح أن رد الفعل الفوري لرئيس أذربيجان (إلهام علييف) والاستعداد المعلن لإجراء تحقيق محايد، ومعاقبة الجناة، سمح لموسكو بقبول الاعتذار".

واعترفت باكو بأن الحادث كان عرضيا ووقع نتيجة خطأ، وقدمت اعتذارها لروسيا، وأبدت استعدادها لدفع تعويض.

هذا وفتح مكتب المدعي العام الأذربيجاني دعوى جنائية تحت عنوان "تقصير في الخدمة"، بدورهم ، فتح المحققون الروس قضية جنائية بموجب مادة "انتهاك قواعد الطيران أو التحضير لها".

وقع الحادث أثناء التصعيد الذي شهدته منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، قبل إبرام اتفاق بين طرفي النزاع وبوساطة روسية لوقف إطلاق النار.