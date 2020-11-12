ولي العهد السعودي: المملكة بين أكبر وأهم اقتصاديات في العالم
وكالات:
قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن المملكة تعد بين أكبر وأهم اقتصاديات العالم، لافتًا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح الخطط الاقتصادية.
وقال بن سلمان في كلمة أمام مجلس الشوري، ونقلتها وكالة واس، اليوم الخميس إن قيمة الناتج المحلي غير النفطي في 2016 تقدر بـ1.8 ترليون ريال (480 مليار دولار) وارتفعت بنسبة 4% في الربع الرابع من 2019.
وأوضح أنه في نهاية 2020 ستكون المملكة من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين والتي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر.
وتابع أن "نسبة البطالة في المملكة في 2018 بلغت 13% وبفضل البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة يتوقع أن تقل إلى 7% قبل 2030".
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