أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بوتين: قريبًا .. مركز محصن جديد للتحكم بالترسانة النووية الروسية

03:02 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
بوتين: قريبًا .. مركز محصن جديد للتحكم بالترسانة النووية الروسية

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش ا):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قرب الانتهاء من إنشاء مركز جديد يحظى بالحماية الاستثنائية للتحكم بالترسانة النووية الاستراتيجية الروسية.

وأكد الرئيس الروسي، خلال كلمته في اجتماع مع قادة وزارة الدفاع والهيئات الفدرالية والمجمع الصناعي العسكري، ضرورة ضمان استمرارية النظم الخاصة بالتحكم في الأسلحة النووية الاستراتيجية .. مشيرًا إلى أن الكثير جدًا يتوقف على قدرة هذه النظم على مواصلة العمل في ظروف الحرب.

وتابع بوتين قائلا: " لقد تم إبلاغي بأن أعمال بناء مركز إدارة جديد للتحكم بالقوات النووية الاستراتيجية يحظى بالحماية المطلقة دخلت المراحل النهائية تقريبا، وسيكون ذات كفاءة عالية.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين موسكو الترسانة النووية الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تعلن 15 إجراء بشأن الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا