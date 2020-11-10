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بأغلبية الأصوات.. الكنيست يُقر إعلان السلام الإسرائيلي البحريني

08:15 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
بأغلبية الأصوات.. الكنيست يُقر إعلان السلام الإسرائيلي البحريني

الكنيست الإسرائيلي

وكالات

‏أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في جلسته مساء اليوم الثلاثاء، إعلان السلام مع مملكة البحرين بأغلبية 62 صوتًا ومعارضة 14 عضوًا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفي 15 أكتوبر الماضي، صادق الكنيست على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات بأغلبية كبيرة، حيث صوت 80 عضوًا لصالحها وعارضها 13 عضوًا.

وكانت الإمارات والبحرين وإسرائيل وقّعت في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقات سلام في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجرى توقيع 4 نسخ؛ نسختان بالعربية وثالثة بالإنجليزية ورابعة بالعبرية.

وفي 31 أغسطس الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي- إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.

الكنيست الإسرائيلي السلام الإسرائيلي البحريني البحرين إسرائيل

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