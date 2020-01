نيويورك تايمز تنشر فيديو لإصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ بإيران

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني.

وقالت الصحيفة إنها تحققت من المقطع، مشيرة إلى أن إصابة الطائرة بالصاروخ جاء بمنطقة باراند بالقرب من مطار طهران الدولية، وهو نفس الموقع الذي توقفت فيه الطائرة عن إرسال إشارات.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4