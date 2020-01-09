نيويورك تايمز تنشر فيديو لإصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ بإيران

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني.

وقالت الصحيفة إنها تحققت من المقطع، مشيرة إلى أن إصابة الطائرة بالصاروخ جاء بمنطقة باراند بالقرب من مطار طهران الدولية، وهو نفس الموقع الذي توقفت فيه الطائرة عن إرسال إشارات.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

وقال مسئولون أمريكيون لرويترز إن الطائرة من المحتمل أنها تعرضت لصاروخ من أنظمة الدفاع الجوي الإيراني بالخطأ، وهو ما أشار إليه تقرير لمجلة نيوزويك.

كما صرح رئيس الوزراء الكندي، حيث قتل عدد كبير من مواطنيه في الحادث، بأن لديه معلومات تشير إلى سقوط الطائرة بسبب صاروخ إيراني.

ولقي 176 شخصًا حتفهم وهم كل من كانوا على متنها.

وكرانيا أعلنت أنه من الممكن أن يكون أحد الصواريخ قد أصاب طائرتها، وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسي دانيلوف، الخميس، إن إصابة الطائرة بصاروخ دفاع جوي أمر محتمل بجانب انفجارها نتيجة لهجوم إرهابي، أو لأسباب تقنية.

فيما صرح رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زاده، إن تقرير أولي عن حادث الطائرة كشف تعرض الصندوقين الأسودين للتلف والأضرار المادية الواضحة.