سامح شكري يصل إلى الجزائر في زيارة تستغرق يومًا واحدًا

الجزائر - أ ش أ

وصل سامح شكري وزير الخارجية إلى الجزائر، اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

وكان في استقبال شكري لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية.

وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح بأن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حاملًا له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن لقاء نظيره الجزائري صبري بوقادوم، ومن المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدمًا، فضلًا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.