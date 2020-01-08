تركيا تعلن مقتل 4 من جنودها في تفجير شمال سوريا

أنقرة - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، مساء الأربعاء، عن مقتل أربعة جنود في تفجير سيارة مفخخة في منطقة عملية "نبع السلام" التي اطلقتها شمالي سوريا في أكتوبر الماضي.

وأشار البيان الصادر اليوم الأربعاء إلى أن الجنود الأربعة قتلوا جراء هجوم بسيارة مفخخة، أثناء قيامهم بأعمال مراقبة طريق في منطقة عملية نبع السلام، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة فصائل سورية مسلحة موالية له، عملية اطلق عليها اسم "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها مبررًا ذلك بمكافحة "الإرهابيين" وبإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.