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خلافات في الكونجرس حول تبرير ترامب قتل سليماني

11:00 م الأربعاء 08 يناير 2020
خلافات في الكونجرس حول تبرير ترامب قتل سليماني

الكونجرس الأمريكي


واشنطن - (د ب أ)

اختلف مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مع تبرير إدارة الرئيس دونالد ترامب لقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، بعد تلقيهم بيانًا حول الضربة التي لقي حتفه إثرها.

ووصف جيري كونولي، العضو الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التبرير بأنه لايتضمن معلومات وافية، مضيفًا أن الأدلة المقدمة حول تخطيط سليماني لهجوم وشيك "غير مقنعة مطلقًا".

وذكر النائب الجمهوري كريس ستيوارت: "لقد بعث الرئيس بالإشارة إلى (الإيرانيين) بوضوح تام"، وهي: "إذا قتلتم أمريكيين فإن ذلك يغير الأمور".

كان سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قد قتل مع أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعي العراقي في هجوم أمريكي يوم الجمعة الماضي.

قاسم سليماني دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي

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