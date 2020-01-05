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مسؤول إيراني: رد طهران على مقتل سليماني لن يقتصر على العمل العسكري

08:18 م الأحد 05 يناير 2020
مسؤول إيراني: رد طهران على مقتل سليماني لن يقتصر على العمل العسكري

قاسم سليماني

طهران - (د ب أ)

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، بأن رد بلاده على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، هو بالتأكيد عسكري، ولكنه لا يقتصر على العمل العسكري.

وجاء تصريح شمخاني لدى استقباله اليوم الاحد مستشار الامن القومي السوري اللواء علي مملوك الذي يزور طهران كمبعوث خاص للرئيس السوري بشار الأسد للتعزية في مقتل سليماني،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وقال شمخاني "إن الامريكيين والاستكبار سيدركون قريبًا أن شهادة قاسم سليماني ستكون أكثر خطورة عليهم من حياته" .

وبالإشارة إلى قرار أقره البرلمان العراقي فيما يتعلق باخراج القوات الأمريكية من البلاد، أضاف شمخاني: "بإصدار هذا القانون ،سيتم انهاء الوجود المستمر للولايات المتحدة في العراق والذي هو بمثابة احتلال " .

كان حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، قد صرح فى وقت سابق بأن رد بلاده على مقتل سليماني، "سيكون عسكريا بالتأكيد، وضد مواقع عسكرية".

قاسم سليماني الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس علي شمخاني الولايات المتحدة

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