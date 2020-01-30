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الصين: تدشين خط ساخن للأجانب في مركز تفشي الفيروس القاتل

01:59 م الخميس 30 يناير 2020
الصين: تدشين خط ساخن للأجانب في مركز تفشي الفيروس القاتل

فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

دشّنت مقاطعة هوبي الصينية- مركز تفشي الفيروس القاتل- خطًا ساخنًا للوقاية من الأوبئة ومكافحتها على مدار 24 ساعة للأجانب في المقاطعة، حسبما أعلن مكتب الشؤون الخارجية في المقاطعة.

ويستقبل المكتب على مدار الساعة المكالمات الهاتفية على الخط الساخن (87122256 - 027)، والذي يمكن الوصول إليه للمدن الرئيسة في المقاطعة على الموقع الإلكتروني لمكتب الشؤون الخارجية في مقاطعة هوبي .www.fohb.gov.cn

ويضم الموقع أيضا على خط ساخن للطلاب الأجانب في مقاطعة هوبي، وآخر لمجموعة السياحة الخارجية، حسبما أفادت وكاةل أنباء "شينخوا".

ووفق تقارير السلطات الصحية بالصين، الخميس، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس إلى 170 حالة، وحالات الإصابة المؤكدة إلى 7711 حالة.

فيروس كورونا الصين خط ساخن

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