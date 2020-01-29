الاشتباه في إصابة رجل بفيروس كورونا على متن طائرة لوفتهانزا في الصين

فرانكفورت- (د ب أ):

أكدت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الأربعاء أن السلطات الصينية اشتبهت في إصابة رجل قادم على متن طائرة تابعة للشركة من فرانكفورت إلى نانينج، بفيروس كورونا.

وكان الرجل الصيني يسعل، كما أنه كان قبل أسبوعين في مدينة ووهان التي لوحظ فيها ظهور الفيروس المتحور لأول مرة.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان الرجل مصابا بالفعل.

وأوضح متحدث باسم لوفتهانزا أن السلطات الصينية فحصت الركاب الجالسين في الصفوف الثلاثة أمام وخلف الرجل كما فحصت طاقم الطائرة، وهي من طراز ايرباص ايه 340، وتابع أن المضيفين والطيارين صعدوا على الفور على متن أول طائرة متجهة إلى فرانكفورت، ومن المنتظر أن تعود بهم الطائرة إلى ألمانيا مساء اليوم.

وذكرت لوفتهانزا أن السلطات الألمانية تم إخطارها بما حدث.