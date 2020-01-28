مكبرات المساجد بالضفة الغربية تذيع القرآن الكريم رفضا لصفقة القرن (فيديو)

كتب- محمد زكريا:

فتحت مساجد الضفة الغربية مكبراتها على صوت القرآن الكريم، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته المقترحة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتضمنت الخطة المقترحة، والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض مساء اليوم، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب توفير 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وسريعا خرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

وبدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، مؤكدا أنها لن تمر وسوف تذهب على يد الشعب الفلسطيني "إلى مزبلة التاريخ".