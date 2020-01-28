نتنياهو يزور موسكو غدا الأربعاء

تل أبيب- (د ب أ):

يعتزم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو غدا الأربعاء، وذلك وفقا لما أكده مكتبه في القدس اليوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن نتنياهو سيلتقي خلال زيارته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليبحث معه الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف المكتب أن نتنياهو، الموجود حاليا في الولايات المتحدة، سيتوجه من واشنطن إلى موسكو.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض مساء اليوم رسميا خطته للسلام في الشرق الأوسط التي استغرق الإعداد لها ثلاثة أعوام، والمعروفة إعلامية بـ "صفقة القرن"، ويعتزم ترامب عرض الخطة في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور نتنياهو.

وكان ترامب عقد اجتماعين منفصلين مساء أمس مع نتنياهو وخصمه السياسي بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، لشرح خطته.

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها للخطة بوصفها تعارض قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، واتهمت ترامب بالتحيز لإسرائيل، كما أعلنت اعتزامها عدم التعاون في هذا الإطار.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دعا في وقت سابق اليوم إلى إجراء تقييم دولي للخطة الأمريكية.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، اقترح لافروف "أن تنضم اللجنة الرباعية الدولية إلى مناقشة وتحليل صفقة القرن الأمريكية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى إن واشنطن لم تطلع موسكو على تفاصيل الخطة.